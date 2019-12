Mietpreisbremse verschwindet

Brühl.Auf dem Wohnungsmarkt in der Hufeisengemeinde hat sich einiges getan. Die Bemühungen, weiteren Wohnraum zu schaffen, haben Erfolg gezeigt, so wird in der Gemeinde ab dem kommenden Jahr wohl keine Mietpreisbremse mehr gelten. Das geht zumindest aus einer Antwort auf die Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born ans Wirtschaftsministerium in Stuttgart hervor.

Als Positiv wird darin

...