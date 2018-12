Ministerium zeichnet Ideenreichtum aus

Brühl/Schwetzingen.Wenn man Barbara Hennl-Goll auf Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen anspricht, dann sprudeln die Ideen nur so aus ihr heraus. Keine Frage, die Inhaberin der Bücherinseln in Brühl und Schwetzingen liebt Literatur von ganzem Herzen. Und diese Begeisterung will sie auch an Nachwuchsleser weitergeben.

Das macht sie nicht nur in ihren Buchläden, sondern auch bei literarischen Ausstellungen und Lese-nachmittagen in Kindergärten und Schulen. Geschickt versteht sie es dabei, die Kinder und Jugendlichen für die spannenden Geschichten und Sachbücher zu gewinnen. Vielleicht auch, weil sie sich aufgeschlossen zeigt und beispielsweise nicht über Grafic Novel die Nase rümpft. „Diese Comicromane sind eine echte Kunstform“, gerät Hennl-Goll ins Schwärmen und greift zielsicher ins Bücherregal, um einzelne Exemplare zu zeigen.

Die Bücher haben nichts mit Walt Disney oder Marvel gemein, es sind anspruchsvolle Werke, in denen der Text mit hochwertigen Zeichnungen korrespondiert – Jugendliche fühlen sich von dieser literarischen Form ganz besonders angesprochen.

So ein Engagement bleibt nicht unbemerkt. Und so verlieh der Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg der engagierten Buchhändlerin das Prädikat „Ausgezeichneter Lesepartner für Kinder- und Jugendliteratur“. Ein Titel, den neben ihr nur noch 43 andere Händler im Land tragen dürfen.

Kompetent ausgewählt

Das Gütesiegel soll das Engagement und den gesellschaftlichen Einsatz der Buchhandlung stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Prämiert werden Buchhandlungen, die – wie die Bücherinseln – ein kompetent ausgewähltes Sortiment im Bereich Kinder- und Jugendliteratur anbieten, eine individuelle und qualitative Beratung gewährleisten, die Bücher ansprechend präsentieren und Veranstaltungen rund ums Lesen durchführen. „Beeindruckend ist das breite und vielfältige Angebot mit dem sich die ausgezeichneten Buchhandlungen über das Normalmaß hinaus engagieren“, lobt Staatssekretärin Petra Olschowski bei der Überreichung der auffälligen Plakette mit der lesenden Eule im Zentrum.

Besonders fällt auf, dass Hennl-Goll die Kinder- und Jugendliteratur ganz selbstverständlich mit dem Angebot für Erwachsene auf eine Stufe stellt – nicht nur in den Bücherinseln. Stellt sie Neuerscheinungen an Leseabenden vor, wie etwa zusammen mit Dagmar Krebaum am Donnerstag, 7. Februar, in der Villa Meixner, dann steht neben den anderen Titeln auch mindestens ein neues Jugendbuch auf dem Tisch. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018