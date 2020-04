Mit Abstand näher zusammenrücken

Brühl.Auch in schwierigeren Zeiten bleibt die Welt nicht stehen. Es muss weitergehen, heißt es in einer Mitteilung des Forums älterwerden. Der katholische Dekanatsverband Wiesloch ermutigt die Verantwortlichen in den Altenwerken Forum älterwerden weiterhin den Menschen unter die Arme zu greifen und Zuversicht zu schenken. Die ehrenamtlichen Helfer rund um Maria Becker als Leiterin in Brühl-Rohrhof wollen auch in dieser Zeit etwas für die Senioren tun. „Ein Telefongespräch, ein Brief und die Schwetzinger Zeitung – durch diese Möglichkeiten rücken wir zusammen und bleiben in Verbindung“, heißt es. Das Forum älterwerden blickt auf 50 Jahre katholisches Altenwerk zurück und ist bereit, die nächsten Jahre vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen. Die Jubiliäumsfeier findet im Herbst statt.

Dekanatsaltenseelsorger Berthold Enz übermittelt dazu ein Segensgebet von Paul Weismantel, das alles Wichtige beinhaltet: „Der Segen des Vertrauens erfülle uns jeden Tag neu, damit wir an das Gute im Menschen und in uns selbst glauben können. Der Segen der Hoffnung durchdringe uns immer tiefer, damit wir den langen Atem behalten in der Atemnot unserer Zeit. Der Segen der Liebe wohne spürbar in unseren Herzen, damit wir fähig werden zur Hingabe an Gott und die Menschen. Der Segen der Gerechtigkeit erneuere unsere Gedanken, damit wir die nicht vergessen, die im Schatten stehen. Der Segen der Klugheit begleite unsere Entscheidungen, damit wir sie rechtzeitig und verantwortlich treffen können. Den Segen der Stärke ermutige uns im Tun und Lassen, damit wir auch in der Schwachheit der Gnade Gottes trauen. Der Segen des Maßes beseele unsere Pläne und Ziele, damit wir im Annehmen unserer Grenzen den größeren Frieden finden.“ Das Leitungsteam des Forums wünscht ein gesegnetes Osterfest und Gesundheit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020