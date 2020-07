Mit Abstand vielseitigstes Ferienprogramm

Brühl.Kaum war der Grundsatzbeschluss gefasst, dass sich die Kinder und Jugendlichen aus Brühl auch 2020 auf ein Ferienprogramm in der Hufeisengemeinde freuen dürfen, ging es ruckzuck mit den Planungen los. Innerhalb kurzer Zeit will ein 20-köpfiges Team aus dem Kunsthaus Brühl, dem Atelier Durchblick, dem Kunstförderverein Friends of Art, dem Atelier Kunterbunt, unterstützt auch von dem Bäderteam, dem Sonnenschein-Hort und der Gemeindebücherei, das Freibad an 16 Vor- und Nachmittagen der Ferien in ein Kreativzentrum verwandeln, um dort Aktionen zu bieten (wir berichteten).

Doch nicht nur Kunstschaffende haben sich bereit erklärt, den jungen Brühlern die Ferien zu verschönern, sondern auch viele weitere Vereine und Institutionen stellen sich der Herausforderung, unter den dann jeweils geltenden Corona-Vorgaben Aktionen zum Ferienprogramm beizutragen. „Mit insgesamt 61 Einzelveranstaltungen haben wir sogar sechs mehr als im vergangenen Jahr vorbereitet“, freut sich der Organisator des 41. Programms im Rathaus, Thomas Weis.

Dieses Angebot steht aber nach wie vor unter der Prämisse des Gesundheitsschutzes. Deshalb wurden, vor allem aus organisatorischen Gründen, aber auch zum Schutz der überwiegend betagteren Vereinsmitglieder, altbewährte Aktionen abgesagt.

Weis ist sich bewusst, dass viele Kinder sich beispielsweise jedes Jahr auf die Ausflüge in umliegende Freizeitparks und Museen freuen. „Das können wir in diesem Jahr leider nicht anbieten“, meint er, denn insbesondere die Busfahrten können nicht durchgeführt werden. Doch werden manche Ausflüge, etwa mit der katholischen Seelsorgeeinheit zum Soccerpark in St. Leon oder zum Kletterpark in Speyer, einfach mit dem Fahrrad unternommen. Oder die Eltern müssen die Anfahrt, etwa zum Schwetzinger Schloss, wenn die Sparkasse ins 18. Jahrhundert entführen möchte, selbst organisieren.

Abenteuer in der Gemeinde

Aber: „Spiel, Spaß und Abenteuer sind auch bei uns in Brühl möglich“, hebt das Gemeindeoberhaupt Dr. Ralf Göck hervor. Diese These unterstreichen wollen auch der Jugendgemeinderat und die katholische Junge Gemeinde, die jeweils zu Ortsrallyes einladen. Mit Pastoralreferentin Nathalie Wunderling kann man sich sogar auf eine Schatzsuche im Ort begeben. Beim Wassersportverein findet eine Einführung in das Kajakfahren und Stand-up-Paddling statt, das sich in den Vorjahren großer Beliebtheit erfreut hat. Den Umgang mit dem Kanu können die Teilnehmer beim Inselcamping auf dem Kollersee erlernen. Ans Wasser geht es auch mit den Pfadfindern der Landeskirchlichen Gemeinschaft - allerdings dreht es sich dabei ums Angeln und Forellenzubereitung. Der Angelsportverein Brühl nimmt die Kinder mit auf eine Fahrradtour ins Umland.

Ohne große Reisen können die Ferienkinder dennoch einiges aus der großen, weiten Welt erfahren. Der Förderkreis Dourtenga lädt zu einem Treffen mit jungen Afrikanern ein, die inzwischen in der Gemeinde leben. Und bei der Sportgemeinde wird in die Welt der Indianer eingetaucht - dazu gehört auch die Herstellung von Pfeil und Bogen.

Training für Körper und Geist

Spiel und Spaß gibt es im Jugendhaus, beim Bauhof wird ein Bienenhotel gebaut. Die Integrationsmanagerin zaubert mit den Kindern aus Stoffen, die eigentlich in den Müll sollten, viele neue Sachen - nützliche Gegenstände oder Kunst entstehen dabei. Und auch der Mitmachzirkus macht wieder mehrmals in Brühl Station. Profiartist Ralf Breitingen zeigt den Kindern allerlei Tricks, mit denen sie überraschen können. Sportlich wird es auf dem roten Sand des Tennisclubs.

Wie spielerisch das Gehirn trainiert wird, verraten Dorothee Krieger und Isolde Schmich den Teilnehmern. Und auch die Einführung ins königliche Spiel beim Schachclub fordert Konzentration.

„So hoffen wir, jedem Kind mindestens zwei bis drei Unternehmungen zuteilen zu können“, meint Weis. Unter dem Strich summiert sich das Angebot auf 881 Plätzen - etwas weniger als in den Vorjahren, weil die Höchstzahl wegen des Infektionsschutzes auf 20 begrenzt ist.

Das Anmeldeblatt für alle anderen Aktionen kann ab sofort bis spätestens Mittwoch, 15. Juli, in den Rathausbriefkasten eingeworfen werden. Danach werden die Plätze in einem Computerverfahren objektiv zugeteilt und die Teilnehmer können vom Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, ihren Ferienpass im Rathaus abholen. zg/ras

Das Programm und Infos zu Anmelde- und Durchführungsmodalitäten gibt es unter www.ferienprogramm.bruehl-baden.de

Kommentar

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.07.2020