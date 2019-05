Mit Blaulicht und Bratwurst

Brühl.Sie beweisen nicht nur fast alltäglich, dass sie eine wirklich starke Truppe in Sachen Retten – Löschen – Bergen – Schützen sind, auch beim Feiern sind die Mitglieder der Freiwilligen engagiert dabei. Und so lädt die Wehr am Wochenende, 25. und 26. Mai, zu ihren traditionellen Tagen der offenen Tür in und um das Gerätehaus ein.

An beiden Tagen haben die Floriansjünger ein unterhaltsames und informatives Programm zusammengestellt. Am Samstag um 16 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 10.15, 11, 13 und 17 Uhr sind Auftritte des Spielmannszuges der Feuerwehr Brühl und Reilingen, am Samstag um 17 und 15 Uhr gibt es Schauübungen der Jugendfeuerwehr.

Für Interessierte bietet die Wehr an beiden Tagen – Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 17 Uhr – die Möglichkeit, an einem Feuerlöschertraining teilzunehmen.

Im Außenbereich präsentieren das THW-Heidelberg unterschiedliche Spezialfahrzeuge und es besteht die Möglichkeit, die Fahrzeuge der Feuerwehr Brühl in einer Fahrzeugausstellung zu besichtigen.

An beiden Tagen bietet die Feuerwehrküche Bratwürste, Steaks, Pommes frites und Schaschlik an. In einer Cafeteria wartet eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und die Jugendfeuerwehr backt frische Waffeln. Sonntags gibt es zusätzlich bei einem zünftigen bayerischen Frühschoppen Weißwürste mit Brezeln. ras/cb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019