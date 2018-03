Mit Buzzer und Megaphon

Frederic Hormuth gibt seine Meinung gerne lautstrak kund. © Klügl

Brühl.Im Land tobt aus seiner Sicht der Meinungskampf zwischen Abendlandrettern, Morgenmuffeln, Veganern, Bio-Burgern, Helikopter-Eltern und Burnout-Opfern. Die, und noch mehr, packt der Kabarettist Frederic Hormuth in seinem aktuellen Programm „Halt die Klappe - Wir müssen reden“ am Donnerstag, 12. April, um 20 Uhr in der Villa Meixner verbal am Schlafittchen und schüttelt sie durch, bis man über

...

Sie sehen 56% der insgesamt 714 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.02.2018