Mit der Zipfelmütze geht’s rheinabwärts

Brühl.Das in Paddlerkreisen beliebte Nikolauspaddeln des Sportkreises Mannheim lockte zahlreiche Wassersportler an den Rhein. Dank des milden Wetters fanden sich rund 100 Paddler aus der Region auf der Kiesbank vor Speyer ein. Die rund 20 Brühler setzten ihre Boote bereits zehn Kilometer weiter flussaufwärts in Phillipsburg ein, um in Speyer dann zur Pause anzulanden.

Viele Bekannte begrüßten die Brühler Paddler. Da die meisten eine Nikolausmütze trugen, erregte das die Aufmerksamkeit der Spaziergänger, die neugierig die Szenerie beobachteten. Nachdem sich alle mit Heißgetränken an der Feuerstelle versorgt hatten, ging es nach einem dreifachen Ahoi in die Boote.

Einige starke Böen sorgten zu Beginn der Fahrt dafür, dass die Paddler sehr konzentriert sein mussten, um eine mögliche Kenterung zu vermeiden. Obwohl alle mit Kälteschutz bekleidet waren, ist es bei diesen Wassertemperaturen heikel, ins Wasser zu fallen, da nach kurzer Zeit ein Kälteschock eintreten kann. Daher ist es auch ratsam, in größeren Gruppen unterwegs zu sein, so dass schnell Helfer zur Stelle sind. Da die Böen jedoch nach kurzer Zeit wieder nachließen, konnte die Fahrt entspannter weiter gehen. Zur Mittagspause war ein Stopp beim Wassersportverein Brühl geplant. Das Küchenteam leistete gute Arbeit und versorgte die hungrigen Paddler schnell mit Eintopf und Würstchen Nach der Stärkung ging es für die meisten weiter zur Endstation der Tour in Mannheim. ms

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019