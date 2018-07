Anzeige

„Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe“, diesen Satz aus dem Johannes-Evangelium stellte Pfarrer Erwin Bertsch seiner Predigt voran. Die Liebe, um die es da gehe, sei die zentrale Aussage der frohen Botschaft. Sie gipfele in der Aussage, die Johannes an anderer Stelle mache, dass Gott selbst die Liebe sei. „Wenn Gott die Liebe ist, dann sagt er Ja zu mir. Nicht auf Probe, nicht auf Zeit, nicht auf Zusehen und Wohlverhalten, sondern unwiderruflich, bedingungslos unüberbietbar. Er nimmt mich in seiner Liebe so an, wie ich bin“, betonte Bertsch.

Die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes solle in der Liebe von Mann und Frau in der Ehe sakramental, also zeichenhaft sichtbar werden, lebendige menschliche Gestalt annehmen. „Christlich-sakramentale Ehe ist nicht nur verbindende Liebe zwischen Mann und Frau, sondern ist darin auch lebendige Verbindung mit Gott selbst“, unterstrich der Pfarrer. Die Liebe Gottes sei zwischen ihnen, wenn sie den anderen jeden Tag so annehmen, wie er ist mit seinen guten und weniger guten Eigenschaften. ras

