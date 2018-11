Mit Heiserkeit geht es in die Heiterkeit

Brühl.Wenn die Kampagne so weitergeht, dann wird sie bombastisch. Bei herrlichem Herbstwetter waren gestern um 11.11 Uhr so viele Karnevalisten – vom Gardeküken bis zum gestandenen Senatsmitglied – begeistert zum Krottenbrunnen gekommen, wie schon lange nicht mehr. Da konnte es der guten Stimmung auch keinen Abbruch bereiten, dass alles unplugged durchgeführt wurde, denn die Batterien des Mikrofons waren ausgefallen. „Dann brülle ich mein Motto euch noch schnell entgegen“, verkündete die frischernannte „Göggel“-Prinzessin Conchita I. mit Recht und Temperament und unterstrich damit gleich ihr feuriges Auftreten, während sich die Noch-Prinzessin der „Kollerkrotten“, Tanja II. aus dem Hause Kneip, eher zurückhielt.

Claudio Glässer, „Kollerkrotten“-Sitzungspräsident, hatte zuvor bis zum Ende der Stimme den Countdown zur Kampagne angesagt. Mit letzten Resten bis zur Heiserkeit rief er die Bevölkerung auf, zu den Veranstaltungen der Kampagne zu kommen. Sein Präsidentenkollege Christian Nordheim versprach, es würde sich lohnen. Dessen Dankes- und Gratulationsworte an die Tollitäten waren dann allerdings nicht mehr zu hören. „Ich schreie doch keine Prinzessin an!“

So nutzten die Narren das Zusammentreffen am Brunnen gerne für „Friede, Freude, Eierkuchen“, so Nordheim – statt Eierkuchen gab es aber zum Kampagnenstart Brezeln mit passenden Getränken. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018