Brühl.Die B+O-Physiotherapiepraxis zieht nach einem Jahr ein erstes Resümee. Im April 2017 war die Praxis in Brühl eröffnet worden. Seither behandelt, trainiert und verwöhnt der fachliche Leiter Arthur Koziol mit vollem Einsatz seine Patienten. Auch externe Patienten erhalten dort maßgeschneiderte Behandlungen zur Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation ihrer Beschwerden.

Um den hohen Qualitätsansprüchen der Patienten gerecht bleiben und der hohen Nachfrage an Terminen nachkommen zu können, wurde das Team recht schnell vergrößert. „Mittlerweile arbeiten drei Vollzeitkräfte engagiert mit Herz und Kompetenz für das Wohl unserer Patienten in der barrierefreien wie rollstuhlgerechten Praxis in der Mannheimer Landstraße“, erklärt Koziol. Ab sofort können auch Hausbesuche vereinbart werden. Bisher konnten sich Ratsuchende im B+O- Seniorenzentrum ein individuelles Paket von der stationären Unterbringungsform bis zur Ambulanten Pflege mit Betreuungs- und hauswirtschaftliche Leistungen sowie Essen auf Rädern, schnüren lassen. Mit der Physiotherapiepraxis kam ein wichtiges Angebot hinzu.

„Die ausschließlich positiven Rückmeldungen zeigen, dass diese Entscheidung die richtige gewesen ist“, so Koziol. Ein weiterer Grund zur Freude ist die bestandene Osteopathie-Prüfung nach BAO-Richtlinien von Laura Augustina. Nach Abschluss der Heilpraktikerprüfung werden dann beide Leistungen in der Praxis mit angeboten werden. zg