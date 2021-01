Mit Neuzugängen die Runde zu Ende spielen

Der neue Fußball-Abteilungsleiter des FV Brühl, Frank Hensel, möchte nichts dem Zufall überlassen. Er bleibt daher auch in der Corona-bedingten Pause in Sachen Neuzugänge sehr rührig – sowohl was den Landesliga- als auch den A-Klasse-Kader betrifft.

Nach dem Abgang von Christian Mühlbauer zum hessischen Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach (wir berichteten) und Yavuz Cengizhan zum

...