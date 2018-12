Mit Zipfelmütze und Drachenboot unterwegs

Brühl.Zum Nikolauspaddeln des Sportkreises Mannheim fanden sich rund 80 Paddler aus der gesamten Region auf der Kiesbank vor Speyer ein. Die Mitglieder des Wassersportvereins Brühl kamen rheinaufwärts von Phillipsburg dort an. Sie landeten im Schatten des Doms an, um sich unter das Paddler-Volk zu mischen und mit Heißgetränken aufzuwärmen.

Kreiswanderwart Gerhart Maier begrüßte alle Teilnehmer. Mit einem dreifachen Ahoi machten sich die Paddler auf den Weg rheinabwärts. Dank der regenreichen Tage hatte der Fluss endlich wieder etwas mehr Wasser, erklärten die Wassersportler. Dies zeigte sich deutlich an der Strömung, die stärker war als in den vorangegangenen Wochen. So ging es mit weniger Anstrengung den Rhein abwärts.

Die Brühler waren wieder mit einer Gruppe von über zehn Paddlern vertreten. Für viele zählt dieser Termin im Kalender zu den schönsten Fahrten des Jahres. Das besondere ist, dass die meisten mit Nikolausmütze auf dem Kopf ins Boot steigen. Diesmal war ein Mannheimer Verein sogar mit einem Drachenboot dabei. zwölf Paddler und ein Steuermann, der als Nikolaus verkleidet hinten im Boot stand, sorgten mit abgespielten Weihnachtshits für gute Stimmung mitten auf dem Wasser.

Diese Ausgelassenheit führt auch dazu, dass Binnenschiffer und Spaziergänger neugierig beobachten, was da auf dem Fluss vor sich geht. Es ging zunächst für alle Teilnehmer aus dem Kreis bis zum Bootshaus in Brühl, wo die Mittagspause geplant war. Das Küchenteam des örtlichen Wassersportvereins leistete wie einmal mehr gute Arbeit und versorgte die hungrigen Paddler schnell mit leckerem Eintopf, Würstchen und Getränken.

Nach der Stärkung ging es für die meisten Wassersportler weiter zur Endstation dieser Veranstaltung nach Mannheim. Die Brühler, schon an ihrem Ziel angekommen, blieben allerdings noch etwas länger beim Bootshaus sitzen. ms

