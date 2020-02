Mitgefühl steht im Zentrum der Betrachtungen

Handball-Oberliga Frauen

HSG holt ein Duo mit Bundesliga-Erfahrung

Die HSG St. Leon/Reilingen rüstet in personeller Hinsicht weiter auf. Unabhängig davon, ob die Handballerinnen in dieser Saison noch den Aufstieg von der Oberliga in die 3. Liga realisieren können, hat Trainer Sascha Kuhn mit ...