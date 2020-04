Mitgefühl, Würde und Vertrauen stärken

Brühl.Der Sprecher der Aktionsgruppe 60plus, Helmut Mehrer, vermutet, dass derzeit kein Roman mehr gelesen werde als „La Peste“ von Albert Camus aus dem Jahr 1947. Er enthalte Botschaften, die helfen würden, die gegenwärtige Corona-Krise zu bewältigen. „Die Pest“ illustriert am Beispiel einer Epidemie, wie Frankreich die NS-Herrschaft überwunden hat.

„In einem anderen seiner Werke, ,Der Mensch in der Revolte’ finden wir den bescheiden klingenden Gedanken: ,Meine Generation weiß, dass sie die Welt nicht neu erbauen wird. Aber vielleicht fällt ihr eine noch größere Aufgabe zu. Sie besteht darin, den Zerfall der Welt zu verhindern.’“

Dieser Ausspruch bestätigten die Brühler Senioren in ihrem Engagement und in ihrem Seminar „Emotionale Intelligenz“ mit ihrem Coach Peter Kruse. Sie, die Kinder der Nachkriegszeit, hätten ihr bisheriges Leben als Aufstieg erfahren und alle großen Schritte und Krisen gemeistert. Die Corona-Pandemie erlebten sie nun als eine weitere Herausforderung, die sie erst einmal zusam-menzucken lasse.

Doch dank der Erfolge in ihrem sozialen Einsatz blieben sie bei dieser Betroffenheit nicht stehen, sondern fragten sich nach den Auswirkungen der Krise auf die von ihnen Betreuten, die aktuell nicht zur Schule gingen, erläutert Mehrer in einer Presseerklärung.

Mit dem plötzlichen Abbruch des Unterrichts seien für die Senioren auch ihre eigenen Betreuungsstunden weggefallen. „Verantwortlich dafür sind Regierungen und Schulbehörden, nicht aber die Partner an den Schulen“, so Mehrer. Das könne den emotionalen Rahmen ihres Einsatzes gefährden, die Würde und das Vertrauen zwischen Senioren und den Kindern. „Das aber wird sich bei der Wiederaufnahme der Betreuung reparieren lassen“, so der 60plus-Sprecher weiter.

Deshalb werde Peter Kruse sein vor einigen Wochen begonnenes Seminar fortsetzen. Aller Voraussicht nach am Donnerstag, 14. Mai, um 15 Uhr in der Schillerschule. Interessierte sind willkommen. sr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.04.2020