Mitmenschen bewusst in den Blick nehmen

Brühl/Ketsch.„Papa, warum sitzt der Mann da? Was hat der in seinem großen Rucksack? Was steht auf dem Schild? Warum ist da ein Hut mit Geld?“ Diese Fragen, gestellt von seinem Sohn, trafen Diakon Heiko Wunderling mitten in einer belebten Fußgängerzone.

Der Umgang mit Menschen in Not stand am Wochenende in den Gottesdiensten der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch im Mittelpunkt – so auch am Caritassonntag in der Schutzengelkirche der Hufeisengemeinde. „Nicht wegschauen, sondern hinschauen“ lautete das Motto. Überrascht durften die Gottesdienstbesucher zu Beginn in kleine Taschenspiegel schauen, um sich und dann den Nachbarn in der Kirchenbank bewusst in den Blick zu nehmen. Genau darum ging es im folgenden Bibeltext vom barmherzigen Samariter. Den am Wegesrand Sitzenden in den Blick zu nehmen und ihm offen, vorurteilsfrei und freundlich zu begegnen das baut Brücken zwischen den Menschen, so wurde in der Predigt ausgeführt.

Was das im Alltag einer Kirchengemeinde bedeuten kann, zeigten Gemeindemitglieder, die von ihrer ehrenamtlichen Arbeit berichteten. Sternsinger sammeln Geld für arme Kinder, kranke und alte Menschen werden besucht und viele packen bei der Nachbarschaftshilfe Brühl tatkräftig zu oder engagieren sich in der Missionsgruppe Ketsch.

Manchmal jedoch braucht es professionelle Hilfe. Hier leistet der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis wertvolle Arbeit. In einem Gespräch berichteten Beate Breuer-Kreutzer, Susanne Baer und Doris Solert vom Caritasverband über dessen Wirken. So wird Obdachlosen geholfen, ein neues Zuhause zu finden. Frauen in Notlagen können Beratung und Unterstützung erfahren. Menschen in finanziellen Nöten dürfen kostenlose Schuldnerberatung in Anspruch nehmen. Kindern aus sozialschwachen Familien werden Ferienfreizeiten angeboten. Psychisch Erkrankte erfahren Betreuung, um soweit als möglich über Wohngruppen wieder am alltäglichen Leben teilhaben zu können. All dies und vieles mehr wird tagtäglich in Anspruch genommen. „Not sehen und handeln“, so lautet das Leitwort des Caritasverbandes.

Abschließend zog Diakon Wunderling in seiner Predigt noch mal den Vergleich zum Evangelium: „Jeder einzelne kann zum Brückenbauer werden, wenn wir Menschen in schwierigen Situationen in unserer Umgebung den Kontakt zur Caritas ermöglichen. Dann haben wir sicher im Sinne des barmherzigen Samariters gehandelt.“ zg/hw

