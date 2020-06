Mittel für den Mittelstand

Brühl.Die örtliche SPD hat am Samstag ihre Aktion „Brühl blüht auf“ gestartet. Zur ersten Verteilung der Sonnenblumensamen bekamen die Sozialdemokraten prominente Unterstützung durch den Landtagsabgeordneten Daniel Born. Unter Wahrung des Mindestabstandes verteilten die Gemeinderäte Selcuk Gök, Pascal Wasow und Gabriele Rösch so wie Landtagsabgeordneter Daniel Born Sonnenblumensamen an Passanten

...