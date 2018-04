Anzeige

Brühl.Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld kommt mit seiner Live-Show „Wunderbar – Es ist ja so!“ am Donnerstag 26. April, 20 Uhr in die Festhalle.

Sein Programm ist jeden Abend anders und einzigartig, heißt es in einer Pressemitteilung. Und jeder, der Ingo einmal live gesehen hat, lässt sich immer wieder gerne von ihm begeistern. Stand-up-Comedy, Zauberkunst, Improvisation, die 80iger Jahre und so mancher Tiefgang sorgen für einen Abend der Spitzenklasse. „500 Freunde bei Facebook und trotzdem ist Kevin allein zu Haus. Bilder, Musik und Freunde sind plötzlich virtuell und löschbar?! Jeder hat zu allem und zu jedem was zu sagen und wenn wir wirklich mal sprachlos sind, dann regelt das eine App für uns.“

Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwischen Stand- up-Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt wie er und begeistert durch diese exklusive Mischung sein Publikum immer wieder mit Leichtigkeit. Dabei bleibt der Kleinkünstler – Oschmann ist nur 1,72 Meter groß – immer über der Gürtellinie.