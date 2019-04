Momente der Zufriedenheit erleben

Brühl.Die Zeit einfach einmal vergessen und in seinem Tun völlig aufgehen: Das macht glücklich. Eine Möglichkeit, um dieses Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung zu erreichen, ist zweifellos das Gärtnern.

Und so bringt das inzwischen zwölfte Blumen- und Pflanzfest der Pro-Seniore-Residenz den Menschen dort den Frühling und das Glück ins Haus. Mit vereinten Kräften von Angehörigen, Mitarbeitern und den Bewohnern wurde der Innenhof der Residenz neu gestaltet. Zu diesem Anlass wurde auch das Hochbeet neu bepflanzt, das es den Bewohnern ermöglicht, ohne schweres Bücken an Blumen und Kräuter heranzukommen. Die Beschäftigung mit Pflanzen lenkt von Alltagsproblemchen ab. Das kann ein schöner Abschluss des Tages sein, zu den Hochbeeten zu gehen, zu erleben, was alles wächst und blüht. Das schafft ein Erfolgserlebnis und hilft nachhaltig beim Abschalten. Außerdem ist das Gärtnern ein guter Eisbrecher, um mit anderen über das Beet hinweg ins Gespräch zu kommen.

Unter Begleitung des Drehorgelspielers Rudi Hoffmann konnten alle Teilnehmer am Abend des Blumen- und Pflanzfestes ihr gemeinsames Werk bestaunen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019