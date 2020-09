Moses im Zentrum des Bibeltages

Brühl.Interessanten Zugänge zum für viele Menschen fremden Buche Deuteronomium der Bibel will der Ökumenische Bibeltag schenken, an dem in verschiedenen Workshops den Gedanken des Deuteronomium oder des fünften Buchs Mose nachgegangen wird. Der Inhalt des Buches ist der letzte Tag im Leben seiner Hauptperson Mose. Er verbringt diesen Tag mit Reden an das versammelte Volk Israel, das sich auf die Überquerung des Jordan und die Eroberung des von seinem Gott verheißenen Landes vorbereitet.

Der Ökumenische Bibeltag findet am Samstag, 10. Oktober, im evangelischen Gemeindezentrum statt. Er startet um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Andacht, es folgen verschiedenen Workshops. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr geplant. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020