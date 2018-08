Mülleimer in Flammen

Brühl 46 und 44 rücken am Samstag zu einem Einkaufsmarkt aus. © Bröcker

Brühl.Die Feuerwehr wurde am Samstag um 7.38 Uhr alarmiert. In einem Einkaufsmarkt in Brühl hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, teilt die Feuerwehr mit.

Bei der Erkundung wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Kundentoilette festgestellt, dort brannte ein Mülleimer. Dieser wurde durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht. Anschließend wurde eine Überdruckbelüftung durchgeführt, um verbliebenen Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst sowie Brühl 11 (Einsatzleitwagen), Brühl 23 (Tanklöschfahrzeug), Brühl 44 (Löschfahrzeug) und Brühl 46 (Hilfeleistungslöschfahrzeug). cb

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018