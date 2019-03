Müllsammeln für den guten Zweck

Brühl.„Immer mehr Tiere und Pflanzen werden durch die Handlungsweise des Menschen in ihrem Lebensraum bedroht“, sagt Kerstin Mustroph, denn hingeworfener Müll gefährde die Tier- und Pflanzenwelt.

Deshalb lädt sie zu einer Aktion „Wir sammeln Müll für einen guten Zweck auf der Kollerinsel“ am Samstag, 6. April, von 14 bis 16 Uhr ein. Für jeden gesammelten Müllsack will Schifffahrt Mustroph einen Geldbetrag an den Förderverein Kindernotarztwagen spenden. Treffpunkt ist beim Kollerhof.

Nach der Sammelaktion soll die Aktion bei einem gemütlichen Beisammensein im Restaurant „Kollerinsel“ ausklingen. Anmeldung bis Donnerstag, 4. April, per Email an Mustroph@live.de. zg

