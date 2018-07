Muntere Feier mit Rallye und Botschaften

Klimawandel vor der Haustür (Teil 2)

Mit grünem Daumen der Hitze entgegen

Bei dem Wort „Wärmeinsel“ denken sicher die meisten von uns an einen entspannten Nachmittag am Strand. Die Wellen rauschen sanft an der zart-kristallinen Umgrenzung eines lebendig grün bewachsenen Eilands im Sonnenschein. Ein ...