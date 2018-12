Musik und Literatur kombinieren

Ketsch.„Eine Weihnachtsgeschichte“ auf eine andere Art und Weise erzählt – das können die Ketscher am Sonntag, 6. Januar, im Ferdinand-Schmid-Haus erleben. Denn mit einer ganz neuen Idee wartet der Chor Cantiamo auf, er lädt zu einer Konzertlesung ein.

Wieso sollte man anspruchsvolle Chormusik nicht mit klassischer Literatur kombinieren? Chorleiter Philipp Schädel startet mit dieser Idee einen Vorstoß in eine neue, vielversprechende Richtung. Seit 2011 ist er, der an den Musikhochschule Freiburg und Karlsruhe studierte, Leiter des Chores. Ausgangsidee waren die „Christmas Carols“, welche ursprünglich im England durch die „Carolers“ an den 12 Tagen des Weihnachtsfestkreises des Kirchenjahres vom 25. Dezember, dem ersten Weihnachtstag, bis zum Sonntag nach Epiphanias, 6. Januar, gesungen wurden. Kleine Gruppen zogen in der Nachbarschaft von Haus zu Haus und sangen diese äußerst fröhlichen und energiegeladenen Lieder, die sich stark von der traditionellen Weihnachtsmusik unterschieden.

Cantiamo greift diese Carols „Deck the Hall“, „The First Nowell“ oder „Ding Dong Merrily on High“ –um nur einige Beispiele zu nennen – auf und untermalt damit die bekannte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens „A Christmas Carol“ mit diesen vierstimmigen Chorsätzen. Mit von der Partie wird wieder Vocal Offspring, der Jugendchor der Musikschule Hockenheim sein, der mit einigen Soli, Duetten und Terzetten wunderschöne Akzente setzen wird.

Pianist Daniel Prandl zu Gast

Vom Südwestrundfunk (SWR) konnte als Gast Jasmin Bachmann gewonnen werden, die eine bearbeitete Fassung der berühmten Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens lesen wird. Zwischen den einzelnen Abschnitten der Lesung wird Cantiamo die Christmas Carols vortragen, begleitet von Daniel Prandl am Flügel, bekannt unter anderem als Pianist am Capitol Mannheim.

Eine abwechslungsreiche und zugleich auch feierlich-spannende Atmosphäre erwartet die Besucher an diesem Dreikönigstag im Ferdinand-Schmid-Haus. Wer selbst Teil des Chores werden möchte, kann montags von 19.45 bis 21.45 Uhr im Haus der Begegnung an der evangelischen Kirche in der Kolpingstraße 10 vorbeischauen. zg

Info: Mehr Informationen unter www.cantiamo-ketsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.12.2018