Musik unter dem Blätterdach

Sängerin Marion La Marché und die „ElVille Blues Band“ sind in ihrem Element. Die Musik und die kernige Stimme der Vollblutsängerin sind weithin zu hören. © Zeuner

BRÜHL.Nonchalance schwingt unter den alten Linden im Garten der Villa Meixner mit, wenn Marion La Marché und die „ElVille“-Band bekannten Titeln einen unvergleichlichen eigenen Anstrich verleihen oder die Musiker sich instrumental austoben. Mal schickt La Marché locker soulig an den Rhein mit „Take me to the river“ von Al Green, danach verlässt sie die Bühne. Tom Schaffert, emotional an der Gitarre,

...

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.07.2018