Musikalische Leckerbissen am Altrhein

Brühl.Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr läuft derzeit der Countdown für die neue Auflage von „Sun goes down“ bei den Schützen der Sportgemeinde auf Hochtouren. Inzwischen arbeiten die Verantwortlichen der Schützenabteilung am Feinschliff für das Konzert auf der Vereinsanlage am Samstag, 21. September, hin. „Gestern war es Woodstock – heute ist es Woodrock“, fasst Reinhard Baumann von den SG-Schützen das Motto der Veranstaltung zusammen.

Nach erfolgreicher Premiere 2018 mit „K’lydoscope“ habe der Schützenverein diesmal die Band „Wood-Rock“ um Hagen Grube für das Festival der besonderen Art verpflichten können, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Vollblutmusiker sollen in der Location des weiträumigen Vereinsgeländes mit einem loungeartigen Bereich unter Zeltdächern passend zum Einsetzen des Sonnenuntergangs den Gästen entsprechend einheizen.

Die Band „Woodrock“ aus Kronau hat sich als Ziel gesetzt, die Rock-Highlights der 1960er und 1970er Jahre neu aufleben zu lassen. Ein Gefühl von Woodstock soll damit einkehren, wenn die Band bei den SG-Schützen in die zeitlosen Klassiker der Rockgeschichte eintaucht.

Das Repertoire besteht aus musikalischen Höhepunkten vergangener Dekaden, gespielt im Stil von Jimi Hendrix, Free, Gary Moore, Cream, Tom Petty, Ufo, um nur einige zu nennen. Es sind Songs, die nur noch selten dargeboten werden. Die Lieder stehen für erdige Rockmusik. Jeder Titel stelle für die nicht nur, aber überwiegend angesprochenen Zielgruppe „Bestagers 60plus“, einen musikalischen Diamant im Fluss der Musikgeschichte dar, die von der Band rund um Hagen Grube auf das Schönste immer wieder zum Glänzen gebracht werde.

Das Vereinsgelände am Weidweg ist am Veranstaltungstag, 21. September, ab 16 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.07.2019