Musikalische Reise zur Seele Amerikas

Mannheim.Zu einer „Sweet Soul Music Revue“ lädt das Carstival auf dem Maimarktgelände am Sonntag, 26. Juli, ab 20.30 Uhr – Einlass ab 19.30 Uhr – ein. 1933 eröffnete der Amerikaner Richard Hollingshead Junior am Rande der Stadt Camden im US-Bundesstaat New Jersey das erste Autokino der Welt – eine damals revolutionäre Idee. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam der Hunger nach Unterhaltung und mit dem steigenden Wohlstand das automobile Zeitalter. Autokinos boomten in den 1950er und 1960er Jahren. Während die Verlockungen zunehmend entstehender Kinozentren die Autokinos fast zum Verschwinden brachten, kann in Zeiten der Pandemie ein zweiter Boom von Pop-up-Autokinos beobachtet werden.

Dabei sind es genau die zwischenzeitlich bemängelten Nachteile des Autokinos, die in Corona-Zeiten ein attraktiver Vorteil sind: Erfüllung aller Sicherheitsauflagen bei gleichzeitigem Kulturgenuss in der Privatheit des eigenen Autos. Dabei sorgt eine exzellente Sound- und Videotechnologie für höchsten Genuss. Individuelle Lautstärke über das eigene UKW-Radio plus online bestellbares Catering, das am Standplatz ausgeliefert wird, ergänzen das Bild der lichtunabhängigen LED Leinwand.

Die „Sweet Soul Music Revue“ begibt sich mit ihrem einzigen Carstival-Konzert in diesem Jahr auf die nostalgische Reise zurück ins Amerika der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Im Kofferraum dabei sind die Top-Soul-Klassiker aus dieser Zeit. Versprochen wird ein Konzert der Superlative – projiziert auf Deutschlands mit 300 Quadratmetern größten Autokinoleinwand.

Hochkarätige Besetzung

Klaus Gassmann tritt mit einer hochkarätigen Besetzung an Musikern und zehn afroamerikanischen Sängern an. Live gespielt, mit fettem Bläsersatz und dem typischen Sweet Soul Music Groove freut sich die ganze Band nach der langen Livepause die Leidenschaft der Soul-Musik auf die vielen Fans zu übertragen. Durch den Abend führt der Sänger, Schauspieler und Entertainer Ron Williams.

Zudem gibt es die Möglichkeit, eine begrenzte Ticketanzahl in abgetrennten Lounges vor der Bühne für vier Personen pro Lounge zu buchen.

