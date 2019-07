Musiker präsentieren die facettenreiche Klangvielfalt auf sechs Saiten

Brühl.Gitarrenklänge vom Feinsten sind am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Festhalle zu hören. Der Verein „Die Zupferey“ hat namhafte Orchester, die sich dem Zupfinstrument verschrieben habe, zu einem attraktiven Konzert eingeladen.

So werden in der Hufeisengemeinde das Bielefelder Gitarrenensemble, das Ensemble „GuitArt“ aus Heidelberg sowie das Gitarrenorchester „fascinatio citharis“ aus Brühl gemeinsam mit dem Intrada-Ensemble zu hören sein. Alle Gruppen konnten sich im Laufe der vergangenen beiden Jahrzehnte durch mehrmals sehr gute beziehungsweise hervorragende Leistungen beim deutschen Orchesterwettbewerb einen Namen machen, betont Walter Barbarino als Gastgeber und musikalischer Leiter der örtlichen Ensembles.

Eine besonders weite Anreise hat das „Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve“, das aus Portugal kommt und dem Konzert seine Klangfarbe hinzufügen möchte. Es ist ein Gitarrenorchester des Verbandes „Algarve Guitar Association“ und wurde 2001 gegründet. „Seine Aufgabe ist vor allem die Förderung des Jugendgitarrenorchesters“, erklärt Barbarino. Es ist eine dezentrale Organisation, die alle 16 Regionen der Algarve in die musikalische Arbeit einbezieht und ihren Beitrag zur integralen Bildung der Jugend in die kulturelle Arbeit als Ziel hat.

Das „Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve“ ist derzeit auf Konzertreise in Deutschland, wobei die einzelnen Stationen neben Brühl auch Heidelberg, Darmstadt und Frankfurt sein werden. Der Leiter des Orchesters ist Eudoro Grade, der als Konzertkünstler Auftritte in zahlreichen europäischen Ländern sowie in Macau und China hatte. Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert in der Festhalle ist frei. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.07.2019