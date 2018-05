Anzeige

Brühl.Der Countryclub „Buffalo’s“ lädt am Samstag, 9. Juni, zum „Country Open Air “ auf der Vereinsranch am Weidweg – unterhalb der Grillhütte – ein. Zu Gast ist die Band „Copperhead Jack & Co“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusammen kommen sie auf über 80 Jahre Bühnenerfahrung: Das Trio „Copperhead Jack & Co“ bietet ein breitgefächertes Programm aus der gesamten Bandbreite der American Countrymusic.

„Copperhead Jack & Co“ sind Countrymusiker zum Anfassen; neben der Authentizität, der hohen Qualität der Show, der feinen Abstimmung von Gesang, Instrumenten und den einfühlsamen Momenten ist eine ihrer Stärken die Nähe zum Publikum, mit dem die Vollblutmusiker die Liebe zu Country-(G-)Oldies, Traditionals, Modern Country und auch Country-Rock teilen.

Große Portion Leidenschaft

Wer eines der stimmungsvollen Konzerte von „Copperhead Jack & Co.“ besucht, hört Hits von Johnny Cash, Alan Jackson, Vince Gill, Shania Twain, Trisha Yearwood, Deana Carter und auch Willie Nelson – gesungen mit jeder Menge Herz und einer großen Portion Leidenschaft, heißt es in der Mitteilung. Mit ihrem Programm „Milestones of Countrymusic“ beweisen die drei Vollblutmusiker ihre Vielseitigkeit. Der Schwerpunkt ihres Repertoires liegt auf traditioneller Countrymusik, wobei sie ihr Publikum auch mit New Country, Country Rock und Oldies anheizen. „Copperhead Jack & Co.“ bietet die perfekte Mischung vom ehrlichen Johnny Cash bis zur pfeffrig gewürzten Gretchen Wilson für Country-Fans der alten Garde ebenso wie für Linedancer.