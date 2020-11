Musikerviertel kommt ans Fernwärmenetz

Brühl.Das Mannheimer Energieunternehmen MVV baut die umweltfreundliche Fernwärme in Brühl weiter aus. Dafür werden im Musikantenviertel ab Montag, 23. November, Fernwärmeleitungen verlegt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bauarbeiten beginnen zunächst in der Richard-Wagner-Straße. Anfang Januar 2021 werden die Arbeiten abschnittsweise in der Spraulache, Am Schrankenbuckel, in der Max-Reger-Straße, in der Brahmsstraße sowie in der Lortzingstraße fortgesetzt. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich im Mai 2021 abgeschlossen werden.

Die MVV versorgt die Hufeisengemeinde bereits seit 30 Jahren mit der kostengünstigen und klimafreundlichen Fernwärme. Durch die Erweiterung des Netzes haben nun auch Hauseigentümer im Musikerviertel die Möglichkeit, Fernwärme von MVV zu beziehen. Diese stellt der Energieversorger Schritt für Schritt auf erneuerbare Energien um.

30 Prozent klimaneutral

Durch die Anbindung der thermischen Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz Anfang des Jahres stammen schon heute rund 30 Prozent der Fernwärme von MVV aus klimaneutraler Energie. Die grüne Wärme ermöglicht eine zusätzliche Einsparung von bis zu 100 000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und ist damit eines der größten regionalen CO2-Minderungsprojekte in der Region.

Und von der klimafreundlichen Fernwärme profitiert nicht nur die Umwelt – auch für Hausbesitzer bietet sie viele Vorteile: Die Fernwärmehausstation ist kleiner als andere Heizungsanlagen und nimmt wenig Raum ein. Um Brennstoffbeschaffung und -lagerung, Schornsteinfeger sowie Umweltauflagen müssen sich Immobilienbesitzer nicht mehr kümmern.

Die Fernwärme von MVV weist schon heute eine besonders gute Energiebilanz auf – mit einem niedrigen Primärenergiefaktor von 0,42. Das sorgt für bessere Werte in Energieausweisen im Vergleich zu Heizöl-, Erdgas- oder Stromheizungen.

Die betroffenen Straßen können jeweils einseitig befahren werden. Einfahrten sind dort, wo es erforderlich ist, über Stahlplatten erreichbar. Für Fußgänger werden Gehwege ausgeschildert. Die Anwohner im Musikantenviertel werden mit einem separaten Anschreiben informiert. zg

