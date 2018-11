Mutmacher betrachten Alter als Geschenk

Brühl.Der Kartenvorverkauf für das 21. Gesundheitsforum am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr in der Festhalle hat begonnen. „Raus aus der Demenzfalle – Das Alter als Geschenk“ lautet der Titel der Veranstaltung mit Professor Gerald Hüther und Dr. Rüdiger Dahlke – diese beiden Experten gemeinsam auf einer Bühne sei schon eine ganz große Besonderheit, versichern die Veranstalter. Entsprechend groß ist bereits jetzt die Nachfrage nach Eintrittskarten.

Die beiden Bestseller-Autoren, der eine Neurobiologe der andere Arzt, sind der Einladung von Bürgermeister Dr. Ralf Göck und des Internisten Dr. Axel Sutter gefolgt. Jeder für sich füllt große Säle in Europa und fasziniert mit einer so lebendigen Sprache und großem Fachwissen. Beide schrieben ein Buch über Demenz und gesundes Altern aus einem jeweils anderen Blickwinkel.

„Demenz ist kein Schicksal“

Und sie zeigen, wie es gelingen kann, gesund und zufrieden älter zu werden. Beide sind Mutmacher und weisen darauf hin, dass Älterwerden ein ganz großartiges Erlebnis sein kann. Ja, sie behaupten, dass Demenz kein Schicksal ist, dem man ohnmächtig ausgeliefert ist. „Wir haben es selbst in der Hand, ein gelingendes Leben auch in den späteren Lebensjahrzehnten zu kreieren“, so ihr gemeinsames Credo.

Das Alter dürfe sogar als Geschenk betrachtet werden, wie es der Titel des neusten Buches von Ruediger Dahlke deutlich sagt. Professor Hüthers Buch „Raus aus der Demenzfalle – Wie es gelingen kann, die Selbstheilungskräfte des Gehirns rechtzeitig zu aktivieren“ avancierte schnell nach seinem Erscheinen zum Spiegelbestseller und eröffnet völlig neue Perspektiven zur Demenz und ihrer Vermeidung.

Das Gesundheitsforum legt stets einen Schwerpunkt auf der Selbstermächtigung des Menschen und interessiert sich vor allem, wie es gelingen kann, gesund zu bleiben. zg

