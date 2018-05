Anzeige

Brühl.Sie gehört zweifellos zu den besonders liebenswerten Feiern rund um den Ehrentag in der Hufeisengemeinde. Wenn der örtliche Sozialverband VdK zu seiner Muttertagsfeier einlädt, dann engagieren sich viele Menschen und es kommen zahlreiche Besucher. Und so verwundert es nicht, dass das Interesse daran so groß war, dass der „Sportpavillon“ schier aus allen Nähten zu platzen schien.

„Mit dankbarem Herzen erinnern wir uns an die Zeit, als unsere Mutter der Mittelpunkt unseres Lebens war“, stellte der schier unermüdliche Aktivposten des Sozialvereins, die Vorsitzende Anni Körber, in ihrer Begrüßung fest. Man habe mit all seinen kleinen und großen Sorgen jederzeit zur Mutter gehen können. „Auch, wenn sie uns nicht immer helfen konnte, fühlten wir uns bei ihr geborgen und wussten, dass sie uns versteht“, stellte Körber fest. „Erst viel später, als man selbst Mutter wurde, hat man die ständige Anspannung, Mühe und Anstrengung gesehen und erlebt, die mit dem Beruf Muttersein verbunden ist. Erst jetzt begannen wir zu verstehen, was unsere Mutter wirklich für uns getan hat. Was sie uns war und ist.“

Und so ist es für den Sozialverband von Anfang an wichtig, diese große Arbeit der Mütter zu würdigen, unterstrich Körber. Im VdK habe man sich bei dessen Gründung gerade den Kriegerwitwen, die allein ihre Kinder versorgen und erziehen mussten, sich anderer in Not Geratener annahmen, zugewandt. „Die Frauen, die sich für die Mitglieder einsetzten, waren von Anfang an ein sehr wichtiger Bestandteil des VdK – und auch heute wäre der Sozialverband ohne die Arbeit der Frauen nicht lebensfähig“, hob Körber hervor.