MVV und EnBW steigen in die Tiefengeothermie ein

Das Bohrloch für Tiefengeothermie in Brühl rückt wieder ins Licht. © Widdrat

Brühl/Rhein-Neckar.Es ist entschieden: Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat am Donnerstag den Antrag der Deutsche Erdwärme GmbH auf bergbauliche Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme im Feld „Kurpfalz“ abgelehnt. Das Unternehmen wollte in den kommenden fünf Jahren im Großraum Heidelberg-Mannheim-Schwetzingen an mehreren Standorten Tiefengeothermie für die Erzeugung von Strom und Wärme erschließen.

Wie das RP mitteilt, war auch die Untersuchung der derzeit ungenutzten Geothermiebohrung in Brühl auf ihre Eignung zur Einrichtung eines Kraftwerks geplant.

Den Zuschlag bekam der gemeinsame Antrag der EnBW AG und der MVV Energie AG. Diese hatten in Konkurrenz zur Deutschen Erdwärme einen Antrag auf Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme im Feld „Hardt“ eingereicht. Die Antragsfelder überdecken sich in wesentlichen Teilen. Die EnBW und die MVV Energie wollen die Geothermiebohrung in Brühl ebenfalls auf ihre Eignung hin untersuchen. Wie das RP mitteilt, seien dafür noch die offenen rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären. Um das Bohrloch gibt es einen Rechtsstreit zwischen dem Insolvenzverwalter und der Gemeinde Brühl.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, die Deutsche Erdwärme könnte binnen eines Monats Widerspruch einlegen. Sie kündigte aber am Donnerstag schon ihren Verzicht an: „Da wir bereits bei einigen Projekten auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landesamt bauen konnten, akzeptieren wir die Entscheidung“, sagt Geschäftsführer Herbert Pohl.

Freude bei der MVV

„Wir freuen uns über das Vertrauen des zuständigen Landesamtes in unseren gemeinsamen Projektantrag. Da es sich um ein noch offenes Verfahren handelt und es noch keinen rechtskräftigen Zuschlag gibt, warten wir die finale Entscheidung des Amtes ab“, sagt MVV-Unternehmenssprecher Roland Kress. jüg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020