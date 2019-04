Nach der Bahn eine Eiskugel

Brühl.Fast 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland sind laut DLRG keine sicheren Schwimmer und erfüllen somit die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze, also des Freischwimmers, nicht. Um in der Gemeinde aktiv etwas dagegen zu tun, hat Elke Rinderknecht 2006 das Schulschwimmfest ins Leben gerufen, das seither alljährlich stattfindet.

So gingen gestern Schüler von der ersten bis

...