Nach einem Hin und Her wird nun im Internet diskutiert

Brühl.Erneut hat sich der Rahmen für die Juso-Talkrunde zur Gesundheitspolitik geändert. Nachdem das Treffen zunächst im Freibad geplant war, dann vor dessen Tore umgezogen werden sollte, findet sie jetzt im Internet statt. „Uns geht es wie allen: wir konnten es nicht abwarten, uns wieder open-air zu treffen. Aber die Wetterprognosen für Freitag sind nicht stabil und zusammen in einem Raum zu diskutieren, ist noch nicht so optimal. Darum ziehen wir um ins Internet, so dass alle dabei sein können.“ erklären die Juso-Vorsitzenden Laura Fallert und Egzon Fejzaj.

Statt der Open-Air-Veranstaltung in Brühl wird die Diskussion also am Freitag, 10. Juli, ab 19 Uhr live auf Youtube aus dem Wahlkreisbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born übertragen. „Fragen dürfen in den Kommentaren gestellt werden“, sagt Fejzaj. Zu sehen sei die Diskussion nun, indem man auf Youtube.com den Kanal des Abgeordneten Born sucht oder man auf www.daniel-born.de geht und rechts auf den Youtube-Button klickt. Es wird das SPD-Mitglied des Gesundheitsausschuss im Bundestag, Hilde Mattheis, über die aktuellen Herausforderungen für das Gesundheitssystem berichten. Mit von der Partie ist Neza Yildirim, frühere SPD-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis, und Born.

Gerüchte aus anderen Quellen, wonach die Vorbereitung der Veranstaltung nicht ordentlich abgelaufen sei und wichtige Punkte, etwa die angekündigten Bewirtung mit Flammkuchen und Getränken, nun nicht mehr zu stemmen sei, widerspricht Fallert auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch wenn der Wirrwarr um den Veranstaltungsort auf diese Begründung hinweisen könnte, sei alles bereits in trockenen Tüchern gewesen, sagt die Juso-Vorsitzende. zg/ras

Info: Die Veranstaltung läuft unter www.daniel-born.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020