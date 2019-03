Nachfrage in der Kinderbetreuung steigt

Brühl.Zahlreiche Erweiterungen bestehender Kindergärten, zusätzliche Betreuungseinrichtungen und die Einbindung von Tagesmüttern – es hat sich viel getan in diesem Bereich der kommunalen Aufgaben. Rund 100 Plätze wurden in den vergangenen Monaten neu eingerichtet.

Dennoch hat sich gezeigt, dass die inzwischen 491 Plätze für die Kinder, die älter als drei Jahre sind, und die 90 für die jüngeren, nicht ausreichen werden. So stehen für da laufende Jahr noch 44 Kinder auf einer Warteliste, denen von der Verwaltung noch keine Zusage für einen Kindergartenplatz gegeben werden konnte. Und durch Geburten und Zuzüge dürfte der Bedarf noch weiter anwachsen. So zeigt der Trend stetig nach oben: Ende 2010 lebten 283 Kinder unter drei Jahren in der Gemeinde, 2015 wurde die 300-Marke übersprungen und Ende 2017 waren es fast 400. Bei den Kindern zwischen drei und sechseinhalb Jahren wuchs die Zahl im gleichen Zeitraum von 339 auf 384 an. Und das geplante Neubaugebiet auf dem heutigen FVB-Areal am Schrankenbuckel dürfte die Zahlen noch weiter ansteigen lassen – die Gemeindeverwaltung kalkuliert derzeit mit rund 70 zusätzlich benötigte Plätzen alleine durch diese Neubürger.

Wie man auf diese Entwicklung reagieren will, ist ein Thema der heutigen Gemeinderatssitzung. Neben der Aussprache zur Kindergartenbedarfsplanung geht es ab 18.30 Uhr in der öffentlichen Sitzung auch um das Investorenauswahlverfahren für die Entwicklung des geplanten Neubaugebietes auf dem derzeitigen Areal des Fußballvereins (wir berichteten), um die Fassadensanierung der Schillerschule und um die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die zukünftige Entwicklung des Feuerwehrgerätehauses.

Fragen und Anregungen der Ratsmitglieder und der Besucher runden die öffentliche Sitzung ab. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019