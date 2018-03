Anzeige

Brühl.In der jüngsten Sitzung des Gemeindesratsausschusses für Kultur, Partnerschaft und Sport zog der im Rathaus für diese Bereiche zuständige Mitarbeiter, Jochen Ungerer, eine durchweg positive Bilanz auf die Bürgerresonanz der nationalen und internationalen Begegnung im laufenden Jahr.

Am Schüleraustausch rund um die Ostertage, an dem die deutschen Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren zunächst nach Frankreich fahren, nehmen acht Schüler teil. Sie leben zwar alle in Brühl, kommen aber von sechs verschiedenen Schulen der Region – nur ein Jugendlicher besucht die Marion-Dönhoff-Schule.

In Frankreich werden die deutschen Jugendlichen nur an den Feiertagen und den Abenden mit den französischen Austauschpartnern zusammen sein, da es leider nicht möglich ist, dass die deutschen Schüler mit in die französischen Schulen gehen. „Unsere französischen Freunde um Eva Degen und Florence Feliciano haben jedoch ein abwechslungsreiches Programm für die Zeit in Ormesson zusammengestellt“, so Ungerer. In Brühl wird beim Programm auf Bewährtes gesetzt. Der Höhepunkt für viele Jugendliche, egal ob aus Ormesson oder aus Brühl, bleibe die Übernachtung im Haus Berthildis in Mönchzell, so Ungerer.