Nachverdichtung schafft Wohnraum

Brühl.Der Wohnungsbau in Deutschland hinkt nach Einschätzung der Immobilienwirtschaft dem tatsächlichen Bedarf nach wie vor weit hinterher. Auch in Brühl sind Wohnungen gefragt. Und so investieren die Kommune und die Pflege Schönau in den Bau von Wohnhäusern in der Albert-Einstein-Straße (wir berichteten). Aber auch private Bauherren nutzen das Werkzeug der Nachverdichtung, um mehr auf der Angebotsseite zu schaffen.

So begrüßten die Mitglieder des Ratsausschusses für Technik und Umwelt zwei Bauanfragen von Privatinvestoren. Es ging um die Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Wohneinheiten. Das eine Gebäude soll in der Mannheimer Straße entstehen – direkt neben dem Blumengeschäft an der Ecke zur Friedrich-Ebert-Straße. Der Bauherr will dort anstelle des bestehenden Hauses einen Neubau errichten. Das geplante Vier-Familienwohnhaus soll zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen, einer Drei-Zimmerwohnung sowie unter dem Dach einer Fünf-Zimmer-Wohnung Platz bieten. Das Haus soll zudem unterkellert werden.

Über eine 3,75 Meter breite Hofzufahrt können die Mieter die acht vorgeschriebenen Stellplätze hinter dem Haus erreichen, so die Planung. „Die Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass sich das Bauvorhaben hinsichtlich de Höhe, der Geschossigkeit und der Bautiefe in die nähere Umgebung einfügt“, betonte Bürgermeister Dr. Ralf Göck und sprach zudem vom städtischen Charakter des Gebäudes.

„Das mit den Stellplätzen ist nett gedacht, aber mies gemacht“, urteilte Dr. Peter Pott (GLB), denn die einzelnen Stellplätze seien viel zu schmal, als dass sie wirklich genutzt werden könnten. Auch forderte er, dass mehrere Bäume, die gefällt werden müssten, an anderer Stelle nachgepflanzt werden sollten. Kritische merkte er an, dass der gesamte Hof versiegelt sei – „städtischer Charakter halt“, meinte Göck dazu. Wolfram Gothe (CDU) urteilte, dass die Zufahrt zum Hof breit genug sei, um diese Stellplätze gut zu nutzen. Trotz der Kritikpunkte der GLB erteilte der Ausschuss einstimmig seinen Segen.

Das zweite Haus soll in der Rheinauer Straße entstehen. Dazu soll der hintere ehemalige Verkaufsraum des früheren Modegeschäfts dort sowie ein angrenzender Garten komplett neu bebaut werden, wie Hans Hufnagel (SPD) auf Nachfrage erfuhr. Von den Wohnungsgrößen ähnelt es dem Haus in der Mannheimer Straße, nur ist die Dachgeschosswohnung um zwei Räume kleiner. Planerische Schönheitsfehler weist das Haus durch eine Überschreitung des Baufensters wegen der Balkone im hinteren Bereich auf. Zudem sind die Dachgauben breiter als im Bebauungsplan angegeben. Doch da hilft ein früherer Grundsatzbeschluss der Gemeinde, dieses Thema zu legalisieren. Ulrike Grüning (GLB) machte die Verwaltung darauf aufmerksam, dass wohl ein Stellplatz zu wenig ausgewiesen sei. „Das werden wir prüfen“, erklärte Göck. So gab der Ratsausschuss einstimmig grünes Licht. ras

