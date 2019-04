Brühl.„Farben sind das Kleid Gottes“ lautete das Motto des ökumenischen Kinderbibeltages, zu dem sich 55 Jungen und Mädchen auf den Weg in die katholische Schutzengelkirche machten. Dort trafen die Kinder auf zwei Handpuppen: den Jungen Siegfried und Emma, die Kirchenmaus, die, angelockt von den fröhlichen Kinderstimmen, eigens aus ihrem Versteck in den Tiefen des Gotteshauses gekommen war.

Maus Emma begrüßte die Kinder und animierte sie gleich zum Singen und Beten. Der Kurzfilm „Die Königin der Farben“ stimmte anschließend sofort in die Thematik des Tages ein.

Das Team des Kinderbibeltages, das aus elf Frauen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde bestand, hatte im Vorfeld viel Zeit und Engagement in die Vorbereitungen dieses Kinderbibeltages gesteckt. Bei der Durchführung wurden sie dann tatkräftig von vier Konfirmanden unterstützt. So erwartete die Kinder in vier Kleingruppen ein abwechslungsreiches und interessantes Programm.

„Was mag wohl der Bettler Bartimäus zuerst gesehen haben, als er von Jesus wieder das Augenlicht geschenkt bekommen hatte?“ Diese Frage stellten sich die Kinder der gelben Gruppe. In der blauen Gruppe fanden sich die Vorschulkinder zusammen und beschäftigten sich auf altersgemäße Weise mit der biblischen Geschichte von der Arche Noah.

Ginsterstrauch wird lebendig

Die rote Gruppe widmete sich dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, in der die Nächstenliebe im Mittelpunkt steht. In der grünen Gruppe wurde ein Ginsterstrauch lebendig und erzählte den Kindern die Geschichte des Propheten Elija.

Zum Mittagessen trafen sich alle Teilnehmer im Saal des katholischen Pfarrzentrums, wo das sechsköpfige Küchenteam eine leckere Mahlzeit gekocht hatte. So gestärkt ging es zu einer turbulenten Spielerunde ins Freie, die von den Oberministranten der Schutzengelgemeinde durchgeführt wurde. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder am Nachmittag kreativ werden und beispielsweise Kaleidoskope basteln und Taschen mit farbigem Kartoffeldruck gestalten.

Zur kleinen Andacht zum Abschluss des Kinderbibeltages waren auch die Eltern eingeladen und konnten durch die Beiträge der einzelnen Gruppen einen Eindruck bekommen, was ihre Kinder an diesem Tag alles erlebt hatten.

Die evangelische Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und die katholische Gemeindereferentin Nathalie Wunderling dankten allen Beteiligten für das große Engagement, das diesen ereignisreichen Tag erst möglich gemacht hatte.

Zum Abschluss des ökumenischen Kinderbibeltages erschien noch einmal die Kirchenmaus Emma um die Kinder zu verabschieden und sie zu einem baldigen Wiedersehen einzuladen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019