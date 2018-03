Nächster Schritt ist bereits überfällig

Die Hauptverkehrswege der Hufeisengemeinde – hier die fast großstädtisch wirkende Kreuzung beim Einkaufszentrum – sorgen für Lärmbelastungen. © strauch

Brühl.Aus Sicht vieler Menschen ist Lärm eines der drängendsten Umweltprobleme. Zahlreiche Einwohner auch in der Hufeisengemeinde klagen über zu hohe Geräuschpegel in ihrem direkten Wohnumfeld. Sie fühlen sich belästigt und in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Darüber hinaus können sich auch gesundheitliche Probleme durch Lärm ergeben.

Fast auf den Tag genau 15 Jahre nachdem die Richtlinie

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2892 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.02.2018