Anzeige

Brühl.„Sie haben nicht die Zeit, einen Kurs zu belegen, möchten aber kleinere Näharbeiten und Ausbesserungen selbst machen? Wir helfen Ihnen gerne weiter“, verspricht „Cfashion“.

Jeden ersten Freitag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr findet dort ein Nähcafé statt: ohne Voranmeldung, einfach Nähmaschine und Nähutensilien mitbringen. Besucher zahlen nur die Zeit, die sie dort nähen.

Das nächste Nähcafé findet am Freitag, 6. April bei „Cfashion“, Mannheimerstraße 42, in Brühl statt. Wer Lust hat, seine eigenen Ideen zu verwirklichen und individuelle Einzelstücke zu fertigen, ist in den Nähkursen bestens aufgehoben. Die neuen Kurse beginnen am Mittwoch, 11. April, 9 bis 12 Uhr und Donnerstag, 12. April, 18 bis 21 Uhr. Es sind drei mal drei Stunden geplant.