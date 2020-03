Närrischer Nachschlag

Brühl.Nachdem der Karnevalverein der Brühler Partnergemeinde Weixdorf die weite Anreise von über 550 Kilometern auf sich genommen hatte, um im Oktober an der Jubiläumsgala zum 66-jährigen Vereinsbestehens der „Kollerkrotten“ teilzunehmen, besuchte auch ein Teil des Brühler Karnevalvereins den Weixdorfer Karneval-Club, um mit ihnen ihren Auskehrball zu feiern.

Traditionell findet diese Veranstaltung im Dresdner Stadtteil Weixdorf immer kurz nach dem Aschermittwoch statt, um die Kampagne noch einmal feierlich mit einem gut aufgestellten Programm zu beenden.

Die Begrüßung der Weixdorfer Narren, insbesondere durch das Prinzenpaar Vicky I. und Stefan I., fiel sehr herzlich aus. Dann wurde in einen durchweg unterhaltsamen Abend mit verschiedenen Tänzen und einer Show gestartet. Das Thema des Auskehrballs lautete „von schwarz-weiß bis bunt – das Fernsehprogramm läuft nicht mehr rund“. Und so wurden verschiedene TV-Sendungen von den Narren auf der Bühne nachgespielt. Dabei war das komplette Programm eine Überraschung für den moderierenden Vorstand, vertreten durch den Präsident und Vorsitzenden Steve Grünberg und die dritte Vorsitzende Claudia Rausch.

Im Programm traten auch die Garden des Weixdorfer Vereins mit ihren traditionellen Marschtänzen auf, zeigten aber auch – passend zum Thema – den Wetterbericht der Tagesschau in Form eines Showtanzes. Als Höhepunkt des Abends tanzte im Finale das Männerballett zusammen mit den aktiven Tänzern der Garde. Das Publikum tobte und so musste die Gruppe ganze zwei Zugaben tanzen und beendeten mit tobendem Applaus ein wundervoll aufgestelltes Programm. Danach wurde noch ordentlich weiter gefeiert.

Auch ihr Versprechen, den Partytanz „Freestyle“ zu lernen, hielten die Weixdorfer ein. Im Gegenzug forderten sie die Gäste heraus, ihren lokal bekannten Partytanz, der an einen Reigen erinnert, mitzutanzen. So hat man sich beiderseits bestens vorbereitet, wenn eine Weixdorfer Abordnung am Prinzessinnen- und Ordensball im nächsten Jahr in der Festhalle in Brühl teilnimmt. zg/ras

