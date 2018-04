Nah an christlichem Ursprung

Anzeige

Die Stimmen der fünf Sänger wirken tatsächlich zunächst etwas ungewohnt im großen Kirchenschiff, als sie erstmals zum Antwortgesang „Domine exaudi“ erklingen. Leiter Jens Hoffmann ist Teil des kleinen Chors und übernimmt einige der besonders anspruchsvollen Stellen. Die gregorianische Musik, ganz ohne Begleitung durch Instrumente und immer mit einer tiefen, gläubigen Komplexität ausgestaltet, ist so völlig anders, als es moderne Hörgewohnheiten erwarten.

„Der Karfreitag bietet sich gerade deshalb so für gregorianische Gesänge an, weil es eine ruhige Musik ist, die zu den vielen stillen Momenten an diesem Tag passt“, ist Diakon Heiko Wunderling von dem Auftritt begeistert. Aus seiner Sicht ist „Vox Bruwelensis“ ein großer Gewinn für die Kirchengemeinde, die bereits über eine weitere Schola und mehrere andere Chorprojekte verfügt. „Mit einer derartigen musikalischen Begleitung erhalten unsere Messfeiern einen ganz besonderen Rahmen“, so Diakon Wunderling.

Die gregorianischen Gesänge des neuen Chorprojekts können Interessierte dabei ausschließlich bei Gottesdiensten erleben – ganz der klassischen Tradition einer Schola verbunden, absolvieren die Mitglieder keine reinen Konzert-Auftritte. „Wir halten uns auch ansonsten möglichst nah an die Tradition“, erklärt Kirchenmusiker Jens Hoffmann. „Unser Repertoire umfasst ausschließlich gregorianische Gesänge. Dabei erarbeiten wir die Stücke auch mit alten Handschriften und nähern uns so den komplexen Texten ausführlich. Das ist wichtig für das Erlernen von Neumen – also speziellen Symbolen für die Interpretation gregorianischer Musik – und der Psalmodie – dem Singen von Psalmen nach ganz besonderen Regeln.“

Mit diesem anspruchsvollen Ansatz will Hoffmann den Gottesdienstbesuchern eine Ergänzung zu den Chorprojekten bieten: „Es soll eine gewisse Vielfalt an Musik geben. Und Gregorianik ist eben die Wiege der christlichen Choralmusik.“ beju

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.04.2018