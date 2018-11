„Narri, Narro“ statt „Ahoi“

Brühl.Wenn am Samstag, 19. Januar, der Startschuss für den 2. Rohrhofer Nachtumzug der Rohrhöfer Göggel gegeben wird, dann setzen sich über 60 Zugnummern mit rund 1500 Umzugsteilnehmern durch die Straßen Rohrhofs in Bewegung. Dieser Umzug unterscheidet sich ganz wesentlich von den landläufig bekannten Fastnachtsumzügen, denn es werden ausschließlich Fußgruppen – bestehend aus Häs- und Maskenträgern sowie Guggemusiken – an den Start gehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es war das erklärte Ziel, die Größe des ersten Nachtumzugs zu erreichen, dies wurde sogar übertroffen. Mit über 50 Fußgruppen und elf Guggemusiken wird der Lindwurm durch die Straßen ziehen und am Ende ins Narrendorf rund um den Gockelbrunnen zurückkehren. Alle sind eingeladen, sich das Treiben vom Straßenrand anzuschauen. Bekannt aus dem alemanischen Raum ist der Schlachtruf „Narri, Narro“, der an diesem Abend das übliche „Ahoi“ verdrängen wird. Im Narrendorf rund um den Gockelbrunnen werden Teilnehmer und Gäste mit Speis und Trank versorgt. Dort werden ab 16 Uhr die Teilnehmer erwartet und ab 18 Uhr wird der Umzug in der Hofstraße aufgestellt. Ab 19.01 Uhr läuft er durch folgende Straßen: Rheinauer Straße, Bismarckstraße, Herzogstraße, Karl-Theodor-Straße, Kaiserstraße, Brühler Straße – also genau in entgegengesetzter Richtung als bei der ersten Auflage.

Weiträumig parken

Für diese Großveranstaltung werden bereits heute die betroffenen Anwohner am Umzugsweg, im Narrendorf und am Aufstellungsort Hofstraße um etwas Nachsicht gebeten, denn es müssen einige Straßen gesperrt und auch mit Halteverbot belegt werden. Auch der Parkraum ist begrenzt und die Besucher werden gebeten weiträumig zu parken. Zu guter Letzt werden alle Besucher und Gäste aufgefordert, mit einem Obolus von zwei Euro das Programmheft mit der Zugaufstellung zu erwerben und damit die Veranstaltung mit einer kleinen Spende zu unterstützen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018