Neben bereichernden Erfahrungen lockt ein Zuschuss

Brühl.Es ist eine schöne Tradition, dass sich die Vereinsvertreter auf ihrer Quartalssitzung immer auch mit den drei Partnergemeinden befassen. Diesmal jedoch gibt es etwas besonderes: Zum Treffen am Dienstag, 11. September, werden aus der französischen Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne die Präsidentin des Partnerschaftskomitees Michèle Crocheton und dessen Generalsekretär Jean Maurice Gardey erwartet. „Wir wollen dafür weben, dass sich Vereine aus beiden Kommunen außerhalb der großen Partnerschaftsbegegnungen zu Veranstaltungen treffen“, erklärt Jochen Ungerer, im Brühler Rathaus unter anderem für die Jumelage zuständig. So könnten sich die alljährlichen Partnerschaftstreffen auf die Begegnung von Familien konzentrieren und wären programmlich nicht so vollgestopft.

Die Idee dazu kam vom Präsidenten des Tennisclubs, Herbert Frey. Er regte an, die Kontakte zu den Freunden des weißen Sports in Ormesson beispielsweise durch spezielle Turniere hier wie dort zu festigen, etwa durch regelmäßige Pfingstturniere. Die Saat des direkten Kontakts zwischen Vereinen fiel auf fruchtbaren Boden bei den Verantwortlichen der Partnerschaft. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Vereine, anstatt irgendwo anders hin zu fahren, eventuell Paris als Ziel wählen und dabei vergleichbare Gruppen in Ormesson besuchen“, erklärt Ungerer. Das gleiche gilt natürlich auch in die umgekehrte Richtung

Neben der bereichernden Erfahrung könnten die Gruppen dabei wohl auch auf einen Zuschuss aus der Gemeindekasse hoffen, heißt es aus dem Rathaus.

Möglichkeiten der Begegnung wollen Crocheton und Gardey bei der Vereinsvertretersitzung vorstellen. Wenige Tage zuvor wollen Bürgermeister Dr. Ralf Göck, Ungerer und Wolfram Gothe, Vorsitzender der Vereinsvertreter, die gleiche Werbemaßnahme bei den Gruppen in Ormesson vornehmen. „Wenn diese Art der Treffen klappt, wäre das ein Gewinn für alle“ ist Ungerer sicher. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018