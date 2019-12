Neben Walen ins Meer

Brühl.Rainer Schimpf bietet seit 20 Jahren Delfin- und Walexpeditionen vor der Küste von Südafrika an. Für ihn ist das nicht nur ein Geschäft mit den Touristen, sondern auch ein Engagement für den Umweltschutz – und genau das will er bei seinem Vortrag in Brühl zum Ausdruck bringen.

Durch die Medien ging Schimpf als der Mann, der fast vom Wal verschluckt wurde. Bei einem Tauchgang kam er dem Tier wohl zu nahe und wurde kopfüber zur Hälfte von im ins Maul gesogen – nur noch seine Beine mit den Flossen hingen heraus. Glücklicherweise merkte der Meeressäuger wohl, dass Schimpf keine schmackhafte Beute ist und spuckte ihn wieder aus. Der Mann überlebte unbeschadet, nicht mal sein Taucheranzug hatte einen Kratzer abbekommen. Dabei können Brydewale bis zu 15 Meter lang und 25 Tonnen schwer werden.

Grazil wie Akrobaten

Viele Walarten besuchen Südafrika von Juli bis November und bringen dort ihre Kälber zur Welt. Bei dem Vortrag lernen die Besucher die südafrikanischen Wale näher kennen. Und das sind die Momente für Schimpf, wenn sich hunderte Tonnen ihren Weg zur Wasseroberfläche bahnen. Grazil wie Akrobaten drehen sich die Meeressäuger in der Luft und lassen ihre mächtigen Körper anschließend genüsslich ins tiefe Blau des Ozeans eintauchen.

„Südafrika unter Wasser“ ist der Titel einer Multivisionspräsentation von Schimpf, mit der er am Mittwoch, 18. Dezember, ab 20 Uhr in der Festhalle zu Gast ist. In 60 Minuten zeigt er Bilder des „Sardine Runs“ sowie verschiedene Walarten, Haie von Nahem und die schönsten Riffe der Küsten Südafrikas. ras

Info: Karten gibt es für 14 Euro an der Brühler Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019