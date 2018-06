Nessel ist seit 15 Jahren Dirigent

Anzeige

Es folgten die Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaft. Zu jedem ans Rednerpult gerufenen Namen wusste Schulz frei eine kleine persönliche Anekdote zu berichten und die Vereinsnadel an der richtigen Stelle anzustecken. Verbandsvertreter Helmut Spannagel war mit wertvollem Gepäck angereist – er hatte mehrere Ehrennadeln in Gold mit Diamant und Ehrenbriefe dabei. Die Dirigentennadel in Silber mit Urkunde gab es für den unermüdlichen musikalischen Leiter, Tobias Nessel, der seit 15 Jahren die künstlerischen Geschicke des Vereins gestaltet. „In der heutigen Zeit ist das eine seltene Auszeichnung“, so Spannagel.

Charmante Laudatio

Die Verdienste des Vorsitzenden Stephan Schulz wurde durch eine Laudatio der Vorstandsmitglieder, charmant vorgetragen durch Kristina Wizenmann, noch in besonderer Weise gewürdigt. Nicht weniger bemerkenswert waren Ehrennadeln für Vereinsmitglieder, die zwischen zehn und 30 Jahren den Musikverein – Bläserakademie unterstützen.

Musikalisch auf hohem Niveau ging es mit den drei Euphonien und „El condor pasa“ sowie „Joshua fit de battle of Jericho“ weiter, bevor jazzige Klarinetten der erneut toll aufspielenden Bosche und Leuthold die Gäste mit dem Blues in „Bb“ von Heinz Both zum Sektempfang begleiteten. zg/ras

