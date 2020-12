Netzwerk wächst auf 50 Helfer

Brühl.„Seit im Frühjahr dieses Jahres die Corona Pandemie in Deutschland ein Thema wurde, sind viele Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen sehr verunsichert, denn sie gehören zur definierten Risikogruppe und eine Ansteckung mit Covid-19 sollte dringend vermieden werden“, weiß Sean Ireland aus Gesprächen mit vielen Brühlern für die seine Aktionsgruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ und er selbst nun mittlerweile seit Monaten ehrenamtlich tätig ist.

Damals hat der 23-Jährige überlegt, wie er in Corona-Zeiten aktiv helfen kann und schnell sei die Idee entstanden, für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, Einkäufe und Besorgungen zu erledigen. So müssten sich diese nicht einem zusätzlichen Risiko aussetzen. „Mit meiner Idee habe ich viele Bekannte, Freunde und Mitbürger überzeugen können, mittlerweile ist unser Netzwerk der freiwilligen Helfer auf rund 50 Personen angewachsen“, bekräftigt der Jurastudent zufrieden.

Unbürokratisch kann sich seither jeder, der die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, telefonisch oder per Mail melden und Ireland organisiert, wer aus dem Team welche Einkaufsfahrt übernimmt. „Die Abläufe sind unkompliziert und wir versuchen so, wirklich jedem zu helfen, der Hilfe benötigt. Es darf nicht daran scheitern, dass eine Person beispielsweise keinen Computer besitzt. Man teilt uns einfach die benötigten Artikel mit und an welche Adresse wir liefern sollen. Das Geld strecken wir vor und bezahlt wird bei Lieferung, wobei wir darauf achten, dass alles möglichst kontaktfrei abläuft und wir halten sehr streng die Hygienevorschriften ein“, ergänzt Ireland, der in der Hufeisengemeinde aufgewachsen ist.

Dies sei aktuell sehr wichtig, denn seit Beginn des Engagements der Gruppe habe sich die Zielgruppe der Personen, die einen Einkaufsservice benötigen, um jene Menschen, die selbst infiziert oder in Quarantäne seien, erweitert.

Bezahlung nach Quarantäne

„Mit steigenden Fallzahlen nimmt diese Gruppe nun verstärkt unser Hilfsangebot an. Um hier wirklich keinerlei Risiko einzugehen, werden betroffene Menschen oder solche in Quarantäne von ehrenamtlichen Helfern beliefert, die nicht auch parallel Risikogruppen beliefern. Die Bezahlung der Waren erfolgt bei Menschen in Quarantäne immer erst dann, wenn die Quarantäne beendet ist, um persönlichen Kontakt komplett zu vermeiden“, erklärt Sean Ireland.

Viele Betroffene würden sich, so erklärt er weiter, oft an die Gemeindeverwaltung wenden. „Bürgermeister Dr. Göck und die Gemeindeverwaltung gibt dann gerne unsere Kontakte weiter und wir helfen, sobald wir einen Anruf erhalten. Über dieses Vertrauen und die Unterstützung durch die Gemeinde sind wir sehr dankbar. Aktuell sind es rund 30 Einkaufsfahrten, die wir pro Woche übernehmen“, führt Ireland, dem soziales Engagement sehr am Herzen liegt, weiter aus. Mittlerweile seien zwischen vielen Helfer und den Menschen, für die sie einkaufen, schon echte Freundschaften und eine große Vertrauensbasis entstanden. „In all der Zeit gab es noch nie Schwierigkeiten, im Gegenteil. Die Menschen sind so erfreut über die Hilfe und uns macht das Helfen unglaublich viel Spaß.

Als die Maskenpflicht eingeführt wurde und Masken knapp waren, haben sogar viele Brühler, für die wir einkaufen gingen und die nähen konnten, zuhause selbst Masken genäht, um damit anderen zu helfen. So ging die Hilfsbereitschaft sozusagen von einem zum Nächsten weiter“, freut sich Sean Ireland und fügt hinzu: „Für den Einkaufsservice entstehen selbstverständlich keine Kosten. Ab und zu runden die Leute natürlich mal den Einkaufsbetrag auf und unser Aktionsteam hat gemeinsam beschlossen, dass wir dieses Geld spenden. So konnten wir bereits sowohl die Brühler Initiative „Menschen in Not“ und auch die Tafel in Schwetzingen etwas finanziell unterstützen. Der Einkaufsservice der Aktionsgruppe werde so lange weitergeführt, wie er benötigt werde, bekräftigt Ireland stellvertrenden für das Helferteam.

„Gerne liefern wir den Menschen in Brühl und Umgebung ihre Einkäufe vor die Haustür. Wer Interesse an unserem Service hat, darf sich gerne telefonisch unter 0176/73198918 oder per E–Mail an Helfen-in-Bruehl@web.de wenden“, ergänzt Sean Ireland motiviert.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020