Neue Bands machen Stimmung

Anzeige

Regen als Wermutstropfen

„Die Übergabe der Aufgaben in der Theorie hat es gegeben – die Realität sieht dann doch nochmal anders aus“, erklärte Hans Hufnagel gestern. Dennoch habe alles reibungslos geklappt. „An Feinheiten müssen wir noch feilen, auch an der Abstimmung untereinander“, das sei aber üblich, „man lernt, indem man aktiv ist“, so Hufnagel. Es lief alles nach Plan, auch der Nachschub an Wechselgeld, der Rücklauf der Kassen hat bestens geklappt. Hufnagel, der für den finanziellen Bereich des Fests schon seit Jahren verantwortlich zeichnet, geht jetzt an die Abrechnung, dann zeigt sich der pekuniäre Erfolg. Das Feedback der Standbetreiber war durchweg positiv, „alle sind im kommenden Jahr wieder mit dabei“, fasst Hufnagel die persönlichen Rückmeldungen zusammen.

Mit dem Bühnenprogramm habe man ein gutes Händchen bewiesen, auch die neuen Bands am Sonntagmittag hätten für Superstimmung gesorgt. Die große LED-Wand lockte zahlreiche Fußballfans an, die samstags das Spiel um Platz drei und sonntags das Endspiel der Weltmeisterschaft hier verfolgten.

Einziger Wermutstropfen sei der Regen gewesen, der just zum Ende des Fußballspiels einsetzte, „da sind viele nach Hause gegangen“. Am Samstagabend sei es „so voll gewesen wie noch nie“, das wertet Hans Hufnagel als beste Werbung und Feedback für die Organisatoren und Beschicker des 18. Rohrhofer Sommerfests. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018