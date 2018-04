Anzeige

Brühl.Das Freibad öffnet zwar normalerweise erst am 1. Mai offiziell seine Pforten für die Besucher. Da man mit den Vorbereitungsarbeiten aber aktuell im Soll liegt und das Wetter am Wochenende wohl gut werden soll, gab Bürgermeister Dr. Ralf Göck gestern bekannt, dass es in der beliebten Freizeitanlage bereits am Sonntag, 29. April, von 10 Uhr an losgehen soll. Bis 17 Uhr lockt zudem ein besonderes „Schmankerl“: Der Eintritt ist dann frei.

Neben den üblichen Sanierungsarbeiten sowie den üblichen Instandhaltungsarbeiten wurde in der Winterpause, zur besseren Orientierung in der parkähnlichen Anlage, auch in neue Hinweisschilder investiert. Alle kennzeichnen nun ein farbenfrohes und einheitliches Design.

In diesem Zusammenhang wurden im Kleinkinderbereich auch die Hinweisschilder erweitert, die in dieser Zone ein „Rauchverbot“ vorsehen.