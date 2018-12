Neue Wege bescheren Zukunft

Brühl.„Wir sind von vielen Stammkunden angesprochen worden, wie es nach der Insolvenz weitergehen soll“, sagt Stephan Förster, Filialleiter der Trendfabrik in Brühl. Die Antwort Försters fiel immer gleich aus: „Wie bisher.“ Hintergrund der Frage waren die Pressemeldungen, dass die New in Mode AG – so die bisherige Firmierung der Trendfabrik – im Oktober beim Amtsgericht Mannheim Insolvenzantrag

...